В Днепре реанимация забита ранеными бойцами АТО, двое находятся на грани жизни и смерти - врач

Об этом сообщил главный врач Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, передает 112 Украина.

Рыженко прокомментировал состояние двух бойцов АТО, которые были госпитализированы 10 февраля с минно-взрывными ранениями.

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"К сожалению, реанимация больницы им. Мечникова вся занята ранеными бойцами, еще двое остаются в крайне тяжелом состоянии. Минно-взрывные ранения головы, конечностей. Сейчас их прооперировали, но они остаются в тяжелом состоянии, потеряли много крови и врачи им. Мечникова борются за их жизнь. Один в коме, один в тяжелом состоянии, очнулся. Мы надеемся их спасти", - сообщил главный врач.

Напомним, больница им. Мечникова в г. Днепре - одна из ближайших областных больниц к линии фронта. Поэтому туда регулярно в большом количестве поступают раненые в зоне АТО.