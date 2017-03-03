Боевики решили провести футбольный матч на захваченной "Донбасс Арене"

Главарь псевдореспублики "ДНР" Александр Захарченко предложил провести на захваченном стадионе "Донбасс Арена" футбольный матч между командами батальонов боевиков "Сомали" и "Спарта". Об этом сообщают "РИА Новости".

По его словам, матч намерены провести в честь умерших командиров незаконных батальонов.

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"Хочу сделать предложение, чтобы первый матч на "Донбасс Арене" прошел между подразделениями (боевиков, – ред.) "Сомали" и "Спарта" в память о погибших командирах "Гиви" и "Мотороле". Это будет первый матч на "Донбасс Арене", — сказал Захарченко.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля стадион донецкого Шахтера – Донбасс Арена – подвергся захвату вооруженных людей. В Кремле захват боевиками гуманитарного штаба Ахметова и "Донбасс Арены" связали с блокадой.