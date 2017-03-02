Частная разведка США узнала причины обострения боев на Донбассе

В отчете Stratfor отмечается, что Украина является стратегически наиболее важной постсоветской страной как для России, так и для Запада, передает Апостроф.

Эксперты указывают, что после Евромайдана Украина полагалась на поддержку из Европы и США в противостоянии с Россией. Сейчас же Киев должен противостоять перспективе потенциальной потери этой поддержки, ввиду заявлений Трампа о том, что он намерен более тесно сотрудничать с Россией в сирийском направлении.

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Разведчики отмечают, что речь может идти даже об обмене санкций США против РФ на сотрудничество по таким вопросам, как сокращение ядерных вооружений. Аналитики отмечают, что подобные разговоры крайне тревожны для Украины, независимо от того, будут ли воплощаться такие планы.

По мнению экспертов Stratfor, эскалация боевых действий на Донбассе вскоре после инаугурации Трампа не является неожиданной, поскольку и Киев, и Москва хотят обратить внимание новой американской администрации на конфликт. Аналитики утверждают, что создание достаточной нестабильности происходит для того, чтобы можно было говорить о заморозке конфликта.

Как сообщал УНИАН, что эскалация боевых действий на Донбассе может быть связана с так называемым «ультиматумом» боевиков, прибытием на оккупированную территорию подразделений Главного управления разведки Генерального штаба вооруженных сил РФ и очередного «гуманитарного конвоя».