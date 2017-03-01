В Красногоровке в результате обстрела боевиков ранена пожилая женщина
21:34, 01 марта 2017Война
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В селе Красногоровка в результате обстрела боевиков женщина 1946 года рождения получила осколочное ранение правой руки.
Сообщение о происшествии поступило в полиции / УНИАН
Как сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области, пострадавшую транспортируют в больницу г. Курахово.
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Сообщение о происшествии поступило в полицию из больницы г. Красногоровки около 20.10. Под артудар попал частный сектор по ул. 1 мая, которая расположена вблизи линии разграничения. Женщина в это время находилась дома. Во время очередного взрыва осколок влетел через окно и ранил ее.
Как известно, боевики сегодня 58 раз обстреляли позиции сил АТО, один боец ранен.
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