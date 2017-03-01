Боевики продолжают обстреливать Донецкую фильтровальную станцию - Жебривский

Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

"Российские оккупанты и их местные наемники продолжают сегодня обстрелы территории вокруг Донецкой фильтровальной станции, которая подает воду на Авдеевку и окружающие населенные пункты. Стреляют из танка и из минометов. Российская сторона в СЦКК медлит с предоставлением письменных гарантий режима тишины. Это при том, что ДФС подает воду также и на Ясиноватую и часть Донецка. Оккупантам «по-барабану» проблемы наших людей что в Авдеевке, что в Донецке. У них четкая задача - оставить здесь после себя выжженную землю", - написал он.

Читайте такжеНа Авдеевском коксохиме угля осталось на 2 недели - директор

По его словам, ремонтные бригады, представители ОБСЕ и саперы не могут зайти на территорию ДФС, чтобы обезвредить мины и начать восстановительные работы.

"По предварительным данным, на территории лежит несколько управляемых мин направленного действия МОН 100. По оценкам специалистов КП «Вода Донбасса», для восстановительных работ на ДФС нужно 2-3 дня", - добавил Жебривский.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков произошло повреждение хлоропровода и кровли технических зданий Донецкой фильтровальной станции. Работа станции была приостановлена. Авдеевка осталась без централизованного водоснабжения.