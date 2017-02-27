Россияне согласовали режим тишины в районе Авдеевки для восстановления электроснабжения

Российская сторона СЦКК согласовали режим тишины, но только для восстановления электроснабжения в районе Авдеевки. Об этом сообщили представитель украинской стороны центра, пишет УП.

"Российская сторона дала согласие на временное прекращение огня по Авдеевскому коксохимическому заводу – на восстановление электроснабжения", - сказали УП в СЦКК.

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Режим прекращения огня начинается с 13 часов.

В то же время, что касается прекращения огня для ремонтный работ в районе Донецкой фильтровальной станции российская сторона не предоставила ответа.

Как сообщал УНИАН ранее, оккупанты, отказывая предоставить гарантии прекращения огня, сознательно создают предпосылки для ухудшения гуманитарной ситуации в Авдеевке, которая через обстрелы третьи сутки остается без воды и света.

«Боевики продолжают обстрелы Адіївки и ее окрестностей, применяя запрещенное Минскими договоренностями оружие. Украинская сторона СЦКК констатирует, что по состоянию на 16.30 26 февраля продолжаются обстрелы со стороны НЗФ ОРДО позиций Вооруженных сил Украины, мирных населенных пунктов и ключевых объектов инфраструктуры вдоль линии разграничения», - говорилось в заявлении СЦКК.