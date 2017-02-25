Российская сторона в СЦКК не предоставила гарантий прекращения огня для ремонта ЛЭП возле Авдеевки

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

«Российская сторона в СЦКК так и не предоставила письменных гарантий прекращения огня в районе порывов ЛЭП возле Авдеевки. Надеемся получить гарантии на завтра и утром электромонтажники готовы выйти на восстановление ЛЭП», - подчеркнул Жебривский, отметив, что по состоянию на сегодняшний день выявлено два места повреждений линии электропередач.

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Сейчас, по словам Жебривского, на мощных электрогенераторах работают больница, отделение «Укртелекома» и другие службы, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Полиция работает в усиленном режиме и обеспечивает правопорядок в городе.

Также, добавил он, завтра утром планируется запустить от мощного генератора насосную станцию и подать жителям воду в дома. «Авдеевский коксохим от своих батарей поддерживает надлежащее тепло в теплосетях города», - заверил он.

Кроме того, Жебривский сообщил, что направлено обращение к «Киевстару», чтобы на время, пока отсутствует электроснабжение в Авдеевке, они подключили свои передатчики в городе к электрогенераторам и обеспечили надлежащую работу сети.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков произошло повреждение хлоропровода и кровли технических зданий Донецкой фильтровальной станции. Работа станции была приостановлена. Авдеевка осталась без централизованного водоснабжения.

Кроме того, поздно вечером 24 февраля в связи с вражескими обстрелами произошло повреждение высоковольтной линии вблизи Авдеевки, что привело к прекращению электроснабжения города и Авдеевского коксохимического завода.