Путин создает на Донбассе украинское Алеппо – Порошенко

Боевики на Донбассе целенаправленно атакуют мирных жителей. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью газете Bild.

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"За последние годы я испробовал уже много соглашений, но Россия никогда не выполняла их на самом деле. Это ведь очень просто: если Путин соблюдает Минск, если, наконец, войска будут выведены из нашей страны, будет мир. Но в настоящее время, к сожалению, этого нет", - сказал Порошенко.

При этом президент резко раскритиковал Россию за ситуацию на Востоке Украины. "У причины того, что Минское мирное соглашение не работает, есть имя – Путин. Мы в Украине сделали все для мира, изменили законы, и соблюдали соглашение, но Россия продолжает убийства. Обещания, которые дает правительство России, нарушаются ежедневно. Ситуация в некоторых частях Восточной Украины драматическая. У нас есть четкие доказательства того, что целенаправленно атакуют мирных жителей. Путин создает там украинское Алеппо".

Порошенко считает, что ответом на эскалацию должны быть новые санкции: "Пока украинцев бомбят таким варварским способом, никто не будет обсуждать ослабление (санкций –УНИАН). Совсем наоборот: это скорее поднимает вопрос о том, следует ли их расширить. Это немыслимо, что сейчас Россия официально признает паспорта с оккупированных территорий. Это самое большое доказательство российского влияния".

Как сообщалось, режим тишины на Донбассе с 20 февраля, о котором договорились в Минске на минувшей неделе, был сорван сегодняшней ночью.