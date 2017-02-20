В штабе АТО говорят о срыве запланированного "режима тишины": предпосылок для отвода вооружений нет

Предпосылок для отвода вооружений и введения режима прекращения огня на линии разграничения нет. Об этом спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

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Он добавил, что за ночь зафиксировано 5 обстрелов со стороны боевиков, а ранее в штабе АТО сообщили, что до полуночи было еще 62 обстрела, один военный погиб.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе достигнуто соглашение об отводе до 20 февраля от линии разграничения всего вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Справка УНИАН. 12 февраля 2015 года в Минске Контактная группа подписала «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», которым, среди прочего, предусмотрено прекращение огня и «отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»)».