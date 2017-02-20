Под Авдеевкой произошел бой: оккупанты пытались тайно зайти во фланг передовых позиций ВСУ – Тимчук

Об этом сообщил народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

«На участке Пески–Авдеевка – «традиционно» массированные миномётные обстрелы со стороны оккупантов из 120- и 82-миллиметровых миномётов, комплексное применение станковых гранатомётов (типа АГС-17 и СПГ-9\9М) с крупнокалиберными пулемётами», - отметил он.

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«На участке между Царской Охотой и воздушным стволом шахты Путиловская – боестолкновение, группа оккупантов (до 10 человек) пытались скрытно зайти во фланг передовым позициям сил АТО, была выявлена и после непродолжительного огневого контакта с применением ручных гранатомётов отошла под огнём боевого охранения ВСУ на исходный рубеж», - добавил Тымчук.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки украинские военные на Донбассе зафиксировали 62 вражеские обстрелы.