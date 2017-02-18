Боевики обстреляли село под Волновахой: ранен мужчина и его сын, повреждены 15 домов (фото)

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Напоминается, что артудар по жилым кварталам Авдеевки оккупанты нанесли около 17.00. В результате обстрела повреждены два многоэтажных и три частных дома, в многоэтажке пострадали два брата 14 и 19 лет. Кроме того, в городе повреждена высоковольтная линия электропередач и газовая труба.

Читайте такжеБоевики нанесли артудар по Новобахмутовке, в Марьинке обстреляли школу и несколько улиц

Обстрел села Трудовское, которое расположено в 15 км от города Волноваха, начался в 22.00 и продолжался более часа. В результате обстрела повреждены более 15 домов.

Во время попадания снаряда в один из домов, ранения получили 15-летний парень и его 43-летний отец.

В полиции отмечают, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Все последствия обстрелов задокументированы. Предварительная квалификация преступлений - по ч.1 ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины, добавили в полиции.