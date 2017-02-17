На Донбассе в результате обстрелов оккупантов погиб один военный, трое ранены – штаб

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на своей странице в Facebook.

"Всего зафиксировано 32 обстрела. Трое наших военных ранены, один – погиб", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что на Донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреляли Новоселовку Вторую, Зайцево, Новолуганское и Пески. По Невельскому огонь вел снайпер.

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На Мариупольском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали Водяное, Талаковку и Широкино. По Гнутово огонь вел снайпер.

На Луганском направлении из 120-миллиметровых минометов и противотанковых ракетных комплексов российские оккупанты обстреляли Крымское, а из гранатометов – Новоалександровку и Катериновку.