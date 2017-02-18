В Генштабе заявили об отводе тяжелого вооружения на Донбассе и отреагировали на информацию о "колоннах танков" в Донецке

Об этом заявил начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал армии Виктор Муженко, передает пресс-служба Минобороны.

"После очередного объявления перемирия, которое наступило с "нуля" часов 9 февраля, украинские Вооруженные Силы, придерживаясь тех договоренностей, которые были достигнуты в Минске, отвели соответствующее тяжелое вооружение от линии соприкосновения в определенные районы, даже не дождавшись информации о соответствующих действиях противоположной стороны. Действительно, за этот период количество обстрелов из тяжелого вооружения значительно уменьшилось, и это продолжалось до позавчерашнего дня", — сказал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Муженко пояснил, что в течение последних дней наблюдается некоторое увеличение количества минометных обстрелов позиций ВСУ со стороны врага, а также применение противником танков.

Касательно огневого ответа со стороны украинских защитников, главнокомандующий Вооруженных Сил Украины заявил: "Вооруженные Силы выполняют свою задачу, и имеют право адекватно реагировать на все те нарушения, которые происходят в районе антитеррористической операции на линии соприкосновения. Есть ответственность командиров, согласно полномочий, за должное реагирование на те или иные провокационные действия. Скажу одно — огонь в ответ у нас в несколько раз меньше интенсивность обстрелов с противоположной стороны".

Также начальник Генштаба ВСУ опроверг слухи о "колоннах танков", которые якобы были замечены в Донецке.