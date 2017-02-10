Действия ВСУ на Донбассе носят характер вынужденной обороны, это можно доказать любому - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время церемонии передачи пожарных автомобилей управлению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.

«Киев соблюдал и будет соблюдать Минские соглашения. Сейчас на пути к миру и восстановлению территориальной целостности Украины такой подход является абсолютно безальтернативным. Так считаем мы, такое мнение и наших ключевых партнеров, которые помогают Украине в этих тяжелых условиях эффективно противостоять российской агрессии», - заявил Порошенко.

«Не верьте, что якобы нашим (военным) запрещено стрелять в ответ. Когда есть реальная необходимость, когда нет иного выхода – все необходимые приказы уже поступили и безупречно выполняются. Под Авдеевкой это было четко доказано», - добавил президент.

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«В то же время я отвергаю любые попытки возложить ответственность за обострение на фронте на Украину. Есть такая коварная тактика Москвы – разделить ее (ответственность) между Москвой и Киевом. Мы не позволим этого сделать. Наши действия вне всякого сомнения носят характер вынужденной обороны, они были лишь лекарствами от тех агрессивных припадков, которые произошли в российско-террористических группировках. Мы это можем доказать любому: переговоры боевиков, перехваченные нашей разведкой; это можно увидеть на спутниковых снимках, которые есть в распоряжении наших партнеров по НАТО; время и точка начала обстрелов зафиксированы контрбатарейними радарами, которые мы получили из США», - сообщил глава государства.

Кроме того, Порошенко заявил, что Украина прилагает все усилия, чтобы ситуация шла путем деэскалации до полного прекращения огня.

Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января по 5 февраля вели массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки. Вследствие обстрелов погибли несколько мирных жителей города.

Кроме того, в этот период обострилась ситуация по всей линии фронта. В целом с 29 января на Донецком направлении в зоне АТО в результате боевых действий погибли 15 украинских военных и один спасатель.