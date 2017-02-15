Дважды раненому "киборгу" дали 3 года за украинский флаг (видео)

Флаг оценили в 300 грн и дали максимальное из предусмотренных статьей наказания, говорится в сюжете ТСН.

Лаврик рассказывает, что флаг висел на изогнутой трубе на въезде в село Бандишовку – грязный и помятый, словно тряпка. "Киборг" говорит, что снял его, потому что видел, как в Донецком аэропорту ребята умирают за флаг.

"Как-то внутри все перевернулось, когда увидел. Я его и забрал. Флаг Украины не должен в таком состоянии находиться. Если он потрепанный, грязный – значит, он им не нужен. Я его забрал домой, почистил, постирал и оставил у себя", - рассказал он.

На следующий день сельский голова заявил о краже на сумму, что подпадает под статью. "Председатель сельского совета предоставил справку о том, что государственный флаг находился на балансе и стоил 300 гривень", - рассказал начальник Могилев-Подольского отдела полиции Валерий Жучковский.

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Суд постановил наказать АТОшника тремя годами лишения свободы, хотя адвокаты доказывали, что флаг на самом деле дешевле и под статью не подпадает. "Закупили такой же флаг, который стоит 65 гривен, а не 300. Но это невыгодно было правоохранительным органам: если 65, тогда не будет уголовной ответственности. То они решили оценить в 300 гривень", - говорит адвокат Александр Гардецкий.

К услугам юриста "киборг" прибег лишь после того, как услышал нелепый приговор и понял потребность в апелляции. Во время работы адвокат выяснил немало интересного, в частности и то, что на самом деле флаг за якобы 300 грн на балансе сельсовета не находился. "Выходит, обманул. Сейчас проведем проверку совместно с прокуратурой и дадим принципиальную оценку действиям чиновника", - заявил руководитель местной полиции Валерий Жучковский. Однако теперь уже и сам сельский председатель уверяет, что заявление в полицию не писал. "Я в устной форме в телефонном режиме сказал – и все", - говорит сельский председатель Бандишовки Николай Антонюк.

Работу полиции и прокуратуры обещают оценить по итогам служебных расследований. "Мы перед ним извинились за действия своих подчиненных. Я лично был у Лаврика дома. Мы ситуацию исправим, следователи, которые действительно не провели проверку в этом уголовном производстве, будут наказаны", - пообещал Жучковский.

"Если будет вина, кроме того, должностных лиц полиции и прокуратуры, мы их накажем. Никто это оставлять просто так не будет", - убеждает руководитель Могилев-Подольской местной прокуратуры Олег Путря.