Украинские военные заняли новые позиции близ стратегической трассы, которая ведет в Ясиноватую (видео)

Они уже вплотную подошли к стратегической дороге, которая ведет в оккупированную Ясиноватую. Почти таинственным подразделением, который воюет буквально под носом у сепаратистов, является 39-й батальон, говорится в сюжете ТСН.

Расписание дня на новых позициях героических ребят из Авдеевского леса очень насыщенное. Днем отбиваются от пехоты, а ночью охотятся за танком, который наносит страха авдеевцам.

Оказывается, за этот год без лишней рекламы батальон буквально шаг за шагом продвигался вперед к стратегической трассе. За ней – бывший рынок "Хозяюшка" - место, где боевики прячут танки, которые и до сих пор расстреливают защитников Авдеевской промзоны.

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"Линия разграничения, которую никак не могут найти, по моему мнению, расположена на границе России и Украины", - говорит заместитель командира 39-го батальона Владислав Трифонов.

На русские сказки о возвращении захваченных украинцами позиций и огромные потери Вооруженных сил, здесь, в Авдеевке, уже даже не обращают внимания.

"Те позиции, которые мы у них "отжали", мы их держим, мы их укрепляем. А то, что они себе рассказывают – пусть рассказывают, что хотят", - говорит боец 72-й бригады "Тимур".

"Мы забирали тех, кто был с пульсом, и все, кто с пульсом, остались живы. Мы не потеряли ни одного из тех, кого забирали", - говорит санитарный инструктор первого батальона 72-й бригады Валентина Пушич.

После недели ожесточенных боев и десятков тонн израсходованных боеприпасов на новых позициях 39-го батальона – лишь один раненый.

Ранее координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук писал, что боевики готовят операцию для захвата утерянных позиций под Авдеевкой.