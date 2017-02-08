Близ Авдеевки задержали еще одного корректировщика огня боевиков (видео)

Этого информатора боевиков СБУ уже хорошо знает: его задерживали позапрошлой зимой.

По данным спецслужб, за хорошую работу в пользу врага его даже наградили медалью. Однако от уголовной ответственности мужчину освободил суд.

Читайте такжеНа Донбассе задержан боевик "ДНР", которого лично награждали главари террористов (фото, видео)

Как сообщал УНИАН, 1 февраля пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган заявила о задержании и перевозке в Киев для продолжения следственных действий и избрания меры пресечения задержанного в Авдеевке пособника террористов - крымчанина Андрея Третьякова (1973 года рождения).

По информации Генпрокуратуры, мужчина в Авдеевке способствовал деятельности террористов. В частности, он систематически передавал собранные данные о военных подразделениях сил АТО, местных жителях, которые оказывают помощь украинским правоохранителям и военным, а также корректировал огонь артиллерии незаконных военных формирований.

Задержанному сообщено о подозрении в содействии деятельности террористической организации по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, согласно которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. В ГПУ отметили, что во время допроса задержанный признал свою вину и дал показания об обстоятельствах совершения преступления.