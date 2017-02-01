Задержанный в Авдеевке корректировщик огня боевиков оказался крымчанином, его везут в Киев

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Задержанному сегодня сотрудниками прокуратуры совместно с контрразведкой СБУ в Авдеевке пособнику террористов, который корректировал огонь противника, сообщили о подозрении по ч.3 ст.258-3 УКУ", - написала она.

Читайте также"Ребята, выходите": боевик рассказал, как попал в плен под Авдеевкой

Сарган уточнила, что задержанный - крымчанин Андрей Третьяков (1973 года рождения).

"Сейчас задержанного доставляют в Киев для продолжения следственных действий и избрания меры пресечения", - добавила пресс-секретарь генпрокурора.

Как сообщал УНИАН, в прифронтовой Авдеевке задержали агента и корректировщика огня боевиков. При этом у него висел флаг Украины на стене. По словам сотрудников контрразведки, таким образом агенты террористов маскируются.