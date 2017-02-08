"Было видно флаг чеченцев": ВСУ отвоевали часть территории под Мариуполем (видео)

Они возвращают под контроль землю на восток от Мариуполя, говорится в сюжете ТСН.

"Было флаг чеченцев видно", - рассказал один из солдат о противнике.

На данный момент военные пытаются закрепиться на отвоеванной посадке.

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"Приходилось копать, лежа на боку, на животе, пользуясь топором", - рассказал о первых укрытиях морпех с позывным "Град".

Об ожесточенности боев свидетельствуют остатки снарядов РСЗО "Смерч", выпущенных со стороны оккупантов.

"Мы с каждым днем идем вперед. И я думаю, что в ближайшее время мы уже будем на тех позициях, на которых они стоят сегодня", - надеется морской пехотинец "Град".