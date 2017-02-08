"Было видно флаг чеченцев": ВСУ отвоевали часть территории под Мариуполем (видео)
07:04, 08 февраля 2017Война
23735
Украинские военные продвинулись вперед на южном участке фронта АТО.
Они возвращают под контроль землю на восток от Мариуполя, говорится в сюжете ТСН.
"Было флаг чеченцев видно", - рассказал один из солдат о противнике.
На данный момент военные пытаются закрепиться на отвоеванной посадке.
Читайте такжеЖурналист раскрыл потери ВСУ на Донбассе за январь
"Приходилось копать, лежа на боку, на животе, пользуясь топором", - рассказал о первых укрытиях морпех с позывным "Град".
Об ожесточенности боев свидетельствуют остатки снарядов РСЗО "Смерч", выпущенных со стороны оккупантов.
"Мы с каждым днем идем вперед. И я думаю, что в ближайшее время мы уже будем на тех позициях, на которых они стоят сегодня", - надеется морской пехотинец "Град".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter