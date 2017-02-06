СБУ в одном из заведений Краматорска, где собираются военные, обнаружила "прослушку" боевиков

Как сообщает пресс-центр СБУ, во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили в помещении скрытые видеокамеры и микрофоны, подключенные к вмонтированному в одну из стен здания видеорегистратору. Управление и снятие информации с него осуществлялось через Интернет.

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Специальная техника в заведении, которое посещают военнослужащие сил антитеррористической операции, была установлена пособниками террористической организации «ДНР» для передачи данных боевикам.

Оперативники СБУ проверяют возможную причастность руководства и персонала заведения к монтажу оборудования.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 359 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.