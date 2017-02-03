СБУ предоставила очередное доказательство обстрелов из жилых кварталов Донецка (видео)
Служба безопасности Украины обнародовала телефонные разговоры бывшего председателя т.наз. «народного совета «ДНР» Пургина и депутата фейкового «народного совета ДНР» Дворядкиной, которые подтверждают, что террористы ведут обстрелы подконтрольных украинской власти территорий из жилых кварталов Донецка.
Соответствующее видео обнародовано на канале You-tube СБУ.
В ходе разговора представители оккупационной структуры «ДНР» обсуждают конкретные случаи ведения обстрелов из жилых кварталов Донецка.
«Перехваченные разговоры легализованы следствием и будут приобщены к уголовному делу о создании террористической организации «ДНР», – говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
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Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Отметим, что жители Донецка неоднократно фиксировали на камеру обстрелы из жилых кварталов.
Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию, системы «Град» и танки.