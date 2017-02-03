СБУ предоставила очередное доказательство обстрелов из жилых кварталов Донецка (видео)

Соответствующее видео обнародовано на канале You-tube СБУ.

В ходе разговора представители оккупационной структуры «ДНР» обсуждают конкретные случаи ведения обстрелов из жилых кварталов Донецка.

«Перехваченные разговоры легализованы следствием и будут приобщены к уголовному делу о создании террористической организации «ДНР», – говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

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Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Отметим, что жители Донецка неоднократно фиксировали на камеру обстрелы из жилых кварталов.

Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию, системы «Град» и танки.