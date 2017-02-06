В "ДНР" растет паника из-за ситуации на фронте, в некоторых районах Донецка нет тепла, воды и света – ИС
На территориях, подконтрольных российско-террористическим войскам «ДНР», растут панические настроения среди населения из-за дальнейшего обострения ситуации на линии разграничения.
Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».
Вследствие повреждений на территории западных районов Донецка отсутствует или частично отсутствует теплоснабжение, электроэнергия, вода.
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Боевиками проведена частичная эвакуация населения Киевского района Донецка (северные окраины города). Часть людей вывезена в Калининский район города и размещается в общежитиях ведомств и учебных заведений – например, в общежитиях Донецкого мединститута размещено до 500 чел.
Как сообщал УНИАН, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, во временно оккупированном Донецке ограничили оказание медицинской помощи гражданским лицам из-за большого количества раненых боевиков в лечебных учреждениях города.