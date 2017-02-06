В Донецке больницы забиты ранеными боевиками - разведка

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

"Существенные потери российских оккупационных войск вызвали переполнение лечебных учреждений Донецка, которые переведены на усиленный режим работы. С целью организации медицинского обеспечения военнослужащих администрацией введены ограничения на предоставление медицинской помощи гражданскому населению", - заявили в разведке.

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По данным разведчиков, в подразделениях 1-го армейского корпуса (Донецк) вооруженных сил РФ из-за отсутствия надлежащего медицинского обеспечения наблюдается резкое обострение санитарно-эпидемиологической ситуации. В частности, растет количество заболеваний военнослужащих в 100-й отдельной мотострелковой бригаде, которые медики диагностируют как "кишечный грипп".

"Ухудшение морально-психологического состояния военнослужащих 7-й отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2-го армейского корпуса (Луганск) вооруженных сил РФ приводит к росту числа случаев суицида. 5 февраля в н.п. Хрустальный повесился военнослужащий 7-й отдельной мотострелковой бригады - Нарджигитов Шакур Куземкинович, 1963 г.р ", - сообщает разведка.

Кроме того, РФ активизировала информационную кампанию по обвинению Украины в нарушении Минских договоренностей. "Для съемок пропагандистских видеороликов об обстановке на Донбассе вдвое увеличено количество специальных групп российских "журналистов", в состав которых привлечены офицеры Центра информационного противоборства (Новочеркасск) ВС РФ", - заявили в разведке.