Пророссийские террористы снова обстреляли Сартану из артиллерии
01:31, 04 февраля 2017Война
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Около 23.00 террористы нанесли артудар по поселку Сартана Кальмиуского района Мариуполя.
Боевики во второй раз обстреляли Сартану из артиллерии / фото: УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
"Сейчас поселок объезжает сартанская группа быстрого реагирования. Информации по количеству разрушений и жертв среди мирного населения пока нет", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что половина поселка обесточена. Есть повреждения домов.
Предварительно известно, что снаряды упали примерно в том же районе, что и во время утреннего обстрела.
Как сообщал УНИАН, ранее боевики обстреляли старую часть города Авдеевки, попав в пятиэтажный жилой дом. В одной из квартир находилась мать и пятеро детей в возрасте от 5 лет и старше.
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