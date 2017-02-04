Пророссийские террористы снова обстреляли Сартану из артиллерии

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"Сейчас поселок объезжает сартанская группа быстрого реагирования. Информации по количеству разрушений и жертв среди мирного населения пока нет", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что половина поселка обесточена. Есть повреждения домов.

Предварительно известно, что снаряды упали примерно в том же районе, что и во время утреннего обстрела.

Как сообщал УНИАН, ранее боевики обстреляли старую часть города Авдеевки, попав в пятиэтажный жилой дом. В одной из квартир находилась мать и пятеро детей в возрасте от 5 лет и старше.