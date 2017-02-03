Разведка сообщила о 50% уровне укомплектованности личного состава боевиков "ДНР"

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«Командование российских оккупационных войск продолжает принимать меры по пополнению личным составом передовых подразделений 1 АК (Донецк) ВС РФ. Вследствие боевых потерь и отсутствия подготовленных ресурсов, укомплектованность личным составом подразделений 1 АК, участвующих в боевых действиях на Донецком направлении, на сегодняшний день составляет не более 50%», – сообщает разведка.

Читайте такжеБои под Авдеевкой: разведка сообщила о значительных потерях боевиков

В то же время, на временно оккупированных территориях Луганской области начаты мероприятия по набору местных граждан для пополнения подразделений 1 АК, которые понесли потери в ходе боевых действий. Набранные лица без подготовки направляются в части и подразделения, участвующие в боевых действиях на Авдеевском направлении.

Разведка также сообщает, что вчера самопровозглашенный глава так называемой «ДНР» Александр Захарченко отдал распоряжение отправить на линию столкновения личный состав из состава подразделения личной охраны.

Также украинская разведка информирует, что в 9 отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) 1 АК ВС РФ в связи с неукомплектованностью личным составом на военную службу принимают лиц, которые ранее были уволены за грубые нарушения воинской дисциплины, в том числе невыполнение приказов, кражи и пьянство.

«Во исполнение приказа т.н. «командующего Казачьей Национальной гвардией РФ» М.Козицина (руководителя российской казачьей организации «Всевеликое Войско Донское») от 30 января в Ростовской области РФ объявлен дополнительный набор с целью доукомплектования 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) 2 АК (Луганск) ВС РФ», – сообщает разведка.

На территории Ставропольского края РФ атаманы местных казачьих организаций начали активную работу среди подконтрольного им личного состава по сбору для направления в зону вооруженного конфликта на Востоке Украины для усиления передовых подразделений 1 АК ВС РФ. В то же время, подавляющее большинство представителей указанной социальной группы (около 90 %) отказываются от участия в боевых действиях.