Разведка рассказала об активизации контрразведывательного режима боевиками на Донбассе

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

«На оккупированных территориях усилен контрразведывательный режим, который сопровождается массовыми задержании граждан, а также поиском со стороны т.н. «МГБ ДНР» среди местных жителей лиц, имеющих родственные связи с представителями командного состава ВС Украины», - утверждают в разведке.

Также сказано, что руководство главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ использует в качестве прикрытия для командированных на Донбасс кадровых российских военнослужащих структуры террористического «всевеликого войска донского».

Украинские разведчики сообщают, что указанная практика позволяет скрыть принадлежность российских военных инструкторов и советников в составе воинских формирований террористических «ДНР/ЛНР» к вооруженным силам РФ и выдавать их за «добровольцев казачьих подразделений».

Читайте такжеБоевики на Донбассе убили гражданского, еще одного ранили - разведка

«В период с 7 по 17 января в подразделениях 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1-го армейского корпуса (Донецк) вооруженных сил РФ, дислоцирующихся в районе населенного пункта Пикузы, зафиксированы 3 случая самоубийства и 5 самострелов», - заявили разведчики.

«Большая часть военнослужащих (в основном из числа местных жителей) демотивирована и не желает продолжать «службу». Для мотивации продолжения выполнения преступных приказов российской оккупационной власти командование противника обещает повысить денежное обеспечение личному составу», - утверждают в ГУР.