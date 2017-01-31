Обострение боев на Донбассе: оккупанты обстреляли Красногоровку

Об этом начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил в Facebook.

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«Боевики "ДНР" обстреливают мирных жителей прицельным огнем, целенаправленно уничтожают города Донбасса. Красногоровка, район ул. Шевченко, повреждения дома. Пострадавших нет», - написал он.

Как сообщал УНИАН, оккупанты с 29 января активно обстреливают украинские позиции под Авдеевкой, а также жилые кварталы. Вчера город из-за обстрелов осталась без водо-, электро- и теплоснабжения. В результате обстрела оккупантов сегодня утром ранения получил один мирный житель города.