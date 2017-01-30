Авдеевка осталась без воды, тепла и электричества, террористы перебили последнюю линию электропередачи

Боевики перебили последнюю линию электропередачи на Авдеевку, в результате чего город остался без водо-, электро - и теплоснабжения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Только что рашисты перебили последнюю линию электропередачи на Авдеевку. Обесточили фильтровальную станцию и коксохим (который обеспечивал теплом Авдеевку)», - написал он.

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«Город остался без воды, без электричества и без теплоснабжения», - добавил Жебривский.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, 29 января в районе Авдеевки оккупанты неоднократно пытались штурмовать украинские позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступать.

В разведке сообщали, что силы АТО вчера в Авдеевской промзоне ликвидировали 15 боевиков, 24 ранили.

В то же время за прошедшие сутки в зоне АТО погибли 5 украинских бойцов, 9 ранены и еще 4 - травмированы.

Кроме того, по данным штаба, сегодня утром в результате обстрелов боевиками Авдеевки погибли 2 украинских военных, 5 ранены.