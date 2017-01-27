Жебривский прокомментировал свое обещание вернуть "украинские" земли, которые находятся в составе России

Об этом в интервью "Новому времени" рассказал губернатор Донецкой области Павел Жебривский.

По его словам, россияне рассказывают о том, что Крым – это русская земля, Донбасс и так называемая Новороссия – тоже. В то же время украинцы живут в Воронежской, Курской, Белгородской, Ростовской областях, Краснодарском крае, говорит Жебривский, но мы не посягаем на эти территории.

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"Нам бы вернуть свое – Донецкую, Луганскую области, Крым, назад, в лоно украинского государства", - заявляет председатель Донецкой ОГА. Он называет способ, которым действует президент РФ Владимир Путин, пытаясь аннексировать себе русскоязычные регионы Украины, "доведенным до абсурда".

"Я служил в армии, это были 1980-1982 годы. Со мной служили ребята с Кубани, и они разговаривали на украинском языке. У них были украинские школы. Но – мы что, должны говорить, что Кубань теперь нужно аннексировать? Нет. Но там есть украинский дух, украинская генетика и украинские люди? Есть. Так можно далеко зайти", - сказал Жебривский.

Ранее Жебривский заявил, что Украине следует вернуть "свои" земли, которые находятся в составе России. Об этом он сказал 7 июня в эфире радиостанции "Эра". "Рано или поздно мы должны вернуть исконно украинские земли - Курщину, Брянщину, Воронежчину, Ростовщину и Краснодарский край. Это там, где есть украинская сущность, украинская ментальность", - заявил Жебривский.