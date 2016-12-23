Путин уклонился от ответа о российских военных на Донбассе, промямлил об "украинских оккупантах"

Корреспондент УНИАН Роман Цимбалюк спросил у Путина, почему он отправил на Донбасс военных якобы защищать русскоязычное население, а также где это прописано в Минских соглашениях.

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Также Цимбалюк спросил у Путина, понимает ли он, что когда пойдет на пенсию, россияне останутся для украинцев оккупантами, так как при участии регулярных российских частей вооруженных сил был оккупирован Крым и часть Донбасса.

"Вы знаете, хорошо было бы добиться того, чтобы на Донбассе украинскую армию не считали оккупантами в своей собственной стране", - сказал Путин.

Ранее Путин рассказал, что не устраивает "представителей Донбасса" в процессе переговоров с Украиной об обмене пленными.