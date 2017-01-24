Эксперт призвал ввести правовое понятие "группа оккупационных войск РФ" для объяснения событий в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

Самусь подчеркнул, что правовая проблематика и четкое определение в Украине лиц, которые воюют против украинцев, относительно статуса этих людей и статуса территорий являются чрезвычайно важными, поскольку “буквально через полгода-год на международном ландшафте не останется лидеров стран, которые начинали, скажем так, еще с Революции Достоинства сопровождать украинский вопрос, - они понимают все, скажем так, с полуслова — что происходит у нас”.

“Попробуйте, например, объяснить Трампу, что происходит в Украине. Если он начнет разбираться в тех правовых, информационно-правовых аспектах или мнениях и позициях, которые существуют в Украине, то, конечно, человек, который ищет простых решений, а Трамп относится к таким людям, которые хотят привести любую проблему к простым решениям, простым схемам, - ему будет чрезвычайно (сложно — УНИАН) это сделать”, - сказал Самусь.

Кроме того, он отметил, что в Европе произойдет «точно смена лидерства во Франции и изменение политического ландшафта в Германии после выборов”, поэтому Украине необходимо предпринять очень активные шаги не только на дипломатическом уровне, но и внутри страны — относительно правового определения того, что происходит у Украины с Российской Федерацией.

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Самусь отметил, что на Донбассе находится “группа оккупационных войск России”, а не некая “народная милиция”, “представители боевиков”, “повстанцы” или “ополченцы”.

“Это группа оккупационных войск. И с этим нужно четко определиться, чтобы затем выходить в международном информационном пространстве с таким определением”, - убежден эксперт.

Говоря о формировании группы оккупационных войск на территории Донбасса, Самусь отметил, что это происходило через Центр территориальных войск в Новочеркасске.

“Осуществлялся набор по всей территории Российской Федерации граждан, которые стоят на воинском учете и могут или добровольно, или с использованием спецслужб, - например, человек попадает в сферу интересов правоохранительных органов за какой-то поступок, и они могут ему предложить пойти служить в Центр территориальных войск в Новочеркасске, а на самом деле, конечно, на оккупированную территорию Донбасса”, - сказал он и отметил, что таким образом осуществляется формирование воинских подразделений в РФ.

Также, отметил эксперт, вербуются и иностранцы. В частности, Самусь сообщил, что на территории России находится значительное количество граждан стран Центральной Азии, часть из которых может иметь разное социальное положение и проблемы с законом.

“Они составляют сейчас огромную базу для работы российских спецслужб по привлечению этих иностранцев для того, чтобы они воевали на территории Украины”, - сказал Самусь.

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Самусь отметил, что “все военнослужащие, которые находятся в группе оккупационных войск, они являются российскими военнослужащими, независимо от того, как их набирали, как их вербовали – гражданин ли это одной из стран Центральной Азии, или это гражданин Российской Федерации или гражданин Украины, или Чешской Республики, или Италии – не имеет значения”.

“Это военнослужащий вооруженных сил Российской Федерации или сотрудник российских спецслужб, если он был завербован российскими спецслужбами и сейчас служит в так называемых “МГБ” непризнанных «республик», и он является сотрудником российской спецслужбы”, - подчеркнул он.

Кроме того, эксперт отметил, что представители так называемых «властей» на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма являются представителями Российской Федерации, а также “агентурой спецслужб Российской Федерации”.

“Все эти люди являются военными преступниками, поскольку, согласно украинскому законодательству и международным законодательством, эти люди являются военными преступниками. Как сказано, оккупация и агрессия является высшим международным преступлением”, - подчеркнул эксперт.