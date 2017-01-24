Украинские военные отбили атаку боевиков в районе Калиновки - ИС
12:17, 24 января 2017Война
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Силы АТО отбили наступление боевиков в районе Калиновки Донецкой области.
Боевики пытались атаковать позиции сил АТО / Фото УНИАН
Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
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"В районе высоты 223.9 и севернее Калиновки – боестолкновение, оккупанты двумя малыми пехотными группами попытались сблизиться с передовыми позициями сил АТО и обстрелять их из стрелкового оружия и ручных гранатомётов", - говорится в его сообщении.
Тымчук рассказал, что террористы были вовремя выявлены наблюдателями боевого охранения и плотно накрыты огнём, с потерями отошли на исходные рубежи.
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