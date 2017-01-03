Эксперты назвали сроки освобождения оккупированного Донбасса, который Россия готова "сдать" (видео)

Такой оптимистичный прогноз обнародовал заместитель министра Георгий Тука, передает "Радио Свобода".

Он увидел такие предпосылки, проанализировав поведение России в отношении оккупированных частей Донбасса и Луганщины.

Тем временем новогодние дни на линии разграничения на Донбассе прошли под десятками минометных обстрелов. За 31 декабря и 1 января боевики обстреляли позиции украинских военных более 80 раз. По сообщению пресс-центра АТО, трое украинских военных получили ранения.

В пресс-центре АТО с новогодним приветствием решили обратиться к тем, кто находится на оккупированных территориях и настроен проукраински. Пообещали им возвращение в украинскую среду и защиту.

"Это будет гораздо быстрее, если вы будете себя беречь. Не открывайте врагу свои мысли, потому что вы нам нужны больше, чем можете себе представить. Быть патриотами там, где сейчас находитесь вы, гораздо труднее, чем в Харькове, Львове или Киеве. Просто будьте и верьте, что не за горами то время, когда на Донбасс-Арене или в Симферополе перед игрой наших команд снова будет звучать гимн Украины", – зачитал приветствие Леонид Матюхин, спикер АТО.

По прогнозам Туки, вернуть оккупированные территории Украина сможет в новом году или максимум до середины 2018-го, правда, при условии поддержки Европы и США. Тука уверяет, что есть множество фактов, которые свидетельствуют о том, что Россия готова "сдать" Донбасс. Аргументирует свою позицию он тем, что российские СМИ сменили риторику и все чаще касаются темы неблагоприятной экономической ситуации в России. Еще одним доказательством Тука называет отличие деятельности российских оккупантов в Крыму и на Донбассе, где наблюдается "полное мародерство, уничтожения и вырезание" предприятий.

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В комментарии "Радио Свобода" Георгий Тука отметил, что после возвращения оккупированных территорий крупнейшими вызовами для Украины станет не только восстановление территорий, но и налаживание диалога с местным населением. По его мнению, большинство промышленных предприятий и шахт восстановить не удастся. А из-за нежелания переселенцев возвращаться домой к процессу восстановления разрушенной инфраструктуры следует привлекать волонтеров при государственной поддержке.

Военным путем освободить оккупированные территории в ближайшее время Украине не удастся, считает бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил, генерал-лейтенант Игорь Романенко. Это возможно только через дипломатию и политические договоренности. Кремль рассчитывает на ослабление давления на Россию из Европы и США с приходом новых руководителей к власти в ведущих государствах, отмечает Романенко.

Расширения российской военной агрессии в Украине ожидать не стоит, ведь это экономически затратно и окончательно подорвет имидж России, считает военный эксперт.

Более возможное политическое давление со стороны России, отмечает Романенко. Это видно, по мнению эксперта, и с пророссийского заявления олигарха Виктора Пинчука, которое он сделал в американском издании The Wall Street Journal. Его статья называется "Украина должна прибегнуть к болезненным компромиссам для мира с Россией", в которой предлагается смириться с оккупацией Крыма, отказаться от контроля над Донбассом до проведения выборов, отказаться от вступления в ЕС и НАТО и согласиться на ослабление санкций против России.

Романенко убежден, что Украина не пойдет на такие уступки, которые предлагает олигарх Виктор Пинчук.

"А где компромисс? Компромисс должен быть в случае, когда каждая сторона уступает. Чем должна уступать Украина – они сформулировали фактически все, что Путин хотел. А чем уступает Россия? Этого нет. Если это будет появляться, ради каких дел с Россией, можно подписывать все, что угодно, они нас этому научили. А завтра с этой бумагой можно сходить в туалет, если подписан Россией", – заявляет Романенко.

За прошлый год украинские военные не сдали ни одного метра земли в "серой зоне", они захватывали высоты и территории, которые закреплены Минскими соглашениями за украинской стороной, подытожил экс-заместитель начальник Генштаба Вооруженных сил Украины.