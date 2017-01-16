Боевики напуганы успехами ВСУ на Светлодарской дуге: оккупантам мерещится "ползучее наступление"- ИС

Это произошло после того, как бойцы Вооруженных сил Украины заняли новые позиции в районе Светлодарской дуги, сообщает на своей странице в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"В частях и подразделениях "1-го АК ДНР" до личного состава доводится распоряжение "командования корпуса" о том, что "ползучее наступление ВСУ" необходимо прекратить любой ценой. Командование оккупантов указывает, что занятие украинскими войсками нейтральной полосы и высот в "серой зоне" недопустимо, и требует категорически препятствовать таким действиям сил АТО "всеми имеющимися силами и средствами", - говорится в сообщении.

Тымчук подчеркнул: боевики игнорируют тот факт, что позиции на Светлодарской дуге, которые заняли украинские бойцы, и без того должны контролироваться Украиной согласно международному праву. "Данное распоряжение появилось после занятия ВСУ новых позиций в районе Светлодарской дуги, при этом тот факт, что данная территория должна контролироваться Украиной по Минским соглашениям, игнорируется", - добавил Тымчук.