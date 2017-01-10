В зоне АТО погиб один военный, двое получили ранения – штаб

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

«Среди наших военных двое раненых. Один военный погиб», - говорится в сообщении.

Читайте также"Все сделали тихо": военные заняли новые позиции на Светлодарской дуге - волонтер

В общей сложности, по данным штаба АТО, сегодня произошло 26 обстрелов позиций украинских военных.

Так, на Мариупольском направлении из минометов оккупанты вели огонь по Талаковке. Кроме того, из гранатометов различных калибров они стреляли по Марьинке, Водяному, Талаковке и Широкино, а из стрелкового оружия – по Павлополю и Новотроицкому. Также по Новотроицкому огонь вел снайпер.

На Луганском направлении террористы по Новозвановке вели огонь из минометов и противотанковых ракетных комплексов.

На Донецком направлении из минометов разных калибров боевики стреляли по Авдеевке, Крутой Балке, Опытному и Зайцево. По Опытному огонь вела и БМП противника, информирует штаб АТО.