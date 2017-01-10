Опубликованные Савченко списки: боевики хотят обменять обвиняемую в сепаратизме Штепу
14:05, 10 января 2017Война
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В опубликованных нардепом Надеждой Савченко списках, которые запрашивают представители "Л/ДНР", указана экс-мэр Славянска Нелли Штепа.
Боевики намерены обменять Штепу / Фото УНІАН
Так, обвиняемая в сепаратизме Штепа, указана в списке под номером 517.
facebook.com/Savchenko.Nadiia
Ранее 10 января народный депутат Украины Надежда Савченко обнародовала списки пленных и пропавших без вести на Донбассе, а также запрашиваемых "Л/ДНР" лиц.
Савченко подчеркнула, что опубликовала списки для того, чтобы этих людей можно было найти. Она также отметила, что обмен по формуле "всех на всех" должен происходить в три этапа.
Справка УНИАН. Штепу обвиняют в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.
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Новость в сюжете: Публикация Савченко списков пленных