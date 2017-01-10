Опубликованные Савченко списки: боевики хотят обменять обвиняемую в сепаратизме Штепу

Так, обвиняемая в сепаратизме Штепа, указана в списке под номером 517.

Ранее 10 января народный депутат Украины Надежда Савченко обнародовала списки пленных и пропавших без вести на Донбассе, а также запрашиваемых "Л/ДНР" лиц.

Савченко подчеркнула, что опубликовала списки для того, чтобы этих людей можно было найти. Она также отметила, что обмен по формуле "всех на всех" должен происходить в три этапа.

Справка УНИАН. Штепу обвиняют в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.