Военные рассказали, как боевики мстят им за отбитые на Светлодарской дуге позиции (видео)

Бороться за утраченное этой ночью боевики не стали. Отмечается, что бой шел километрах в 10 отсюда, говорится в сюжете ТСН.

Закончился он внезапно, как только упал густой туман. Пулемет Дегтярева-Шпагина тоже замолчал внезапно.

Когда на дворе туман, ребята обычно ждут диверсантов. Они прочесывают территорию, чтобы встреча не стала неожиданностью. В свою очередь с другой стороны Светлодарской дуги возвращаются те, кто всю ночь провел под вражеским обстрелом.

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На утро стало известно, что боевики действительно стреляли по бойцам, которые держат Светлодарскую дугу, в частности, из пулеметов и минометов различного калибра. И в какое-то время, говорят ребята, они почувствовали, что будет наступление, но его, к счастью, не произошло.

По данным ТСН из собственных источников, тогда на Светлодарке не был ранен ни один боец.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря боевики атаковали украинских военных на Светлодарской дуге. Всего было осуществлено три огневых налета продолжительностью от трех до шести часов каждый. Пять украинских военнослужащих погибли, шестеро получили ранения, еще в 10 - травмы и контузии. Один раненый попал в плен. По данным штаба АТО, это самые тяжелые потери ВСУ за последние 5 месяцев.

После того боевики неоднократно атаковали позиции ВСУ в районе Светлодарской дуги. 23 декабря украинские бойцы освободили от террористов село Новолуганское, расположенное в районе Светлодарской дуги, а также заняли новые позиции.