ВСУ не нарушили Минские соглашения, взяв под контроль новые позиции близ Светлодарской дуги – Полторак

Об этом министр обороны Украины Степан Полторак заявил в интервью «5-му каналу».

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«Что касается наших международных партнеров, таких обвинений (в нарушении Минских соглашений – УНИАН) нет, потому что их быть не может по сути, поскольку мы не нарушаем Минские соглашения. Вообще, согласно Минским соглашениям, эта территория (новые позиции в районе Светлодарской дуги) принадлежит Украине. Мы все перемещения делаем на своей территории», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря ВСУ взяли под контроль Новолуганское. Украинские военные заняли господствующие высоты и вошли в населенный пункт.

Также украинские военные установили блокпост на южной окраине поселка Новолуганское в районе Светлодарской дуги.

По информации Минобороны, "это позволит беспрепятственно обеспечивать почти четыре тысячи жителей поселка продуктами питания и необходимыми товарами повседневного обихода, возобновить медицинское обеспечение, упорядочить процедуру провоза предприятиями необходимых товаров и горюче-смазочных материалов".