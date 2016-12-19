"Три огневых налета": в ВСУ рассказали подробности боя на Светлодарской дуге

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге о текущей ситуации в зоне проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

"Всего было осуществлено три огневых налета продолжительностью от трех до шести часов каждый. В целом за этот период по нашим подразделениям было выпущено 34 снаряда калибром 122-мм, 694 мины калибром 120-мм и 82-мм", - заявил Сирский.

Также он обратил внимание, что артиллерийский огонь противника велся из населенных пунктов Калиновка, Углегорск, Дебальцево. По его словам, это "не давало украинским военным возможности адекватно реагировать в ответ с целью недопущения потерь среди мирного населения".

Сирский отметил, что боевые действия велись в районе, находящемся на расстоянии 36 км от линии разграничения, которая закреплена Минским меморандумом от 19 сентября 2014 года.

"Указанная территория вместе с населенными пунктами Дебальцево, Углегорск и другими должна быть освобождена российскими оккупационными войсками, об этом неоднократно говорилось на встречах Трехсторонней контактной группы в Минске", - сказал он.

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Начальник Объединенного оперативного штаба ВСУ напомнил, что в результате боевых действий, по предварительным данным, потери противника составили убитыми 20 человек, ранеными - более 30 человек.

По уточненным данным штаба АТО, погибли 5 украинских военнослужащих, ранены 6, контужены и травмированы 10.

Сирский сообщил, что ситуация на Светлодарской дуге в настоящее время более-менее спокойная, но добавил, что она может динамично меняться. Он заверил, что ситуация находится под контролем украинских военных.

Говоря о российско-оккупационных войсках Сирский заметил, что в нападении были задействованы подразделения 7-й бригады и некоторые подразделения специального назначения.

"Эти позиции имеют стратегическое значение для противника. Я хочу напомнить, что два года назад там происходили те события, которые нам всем известны. Поэтому противник пытается таким образом восстановить свое положение, пытаясь продвинуться вперед, занять более выгодное положение, поскольку некоторые объекты имеют для него важное стратегическое значение", - сказал Сирский.

Таким образом, по его словам, российские оккупационные войска пытались достичь определенных "тактических успехов".

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Как сообщал УНИАН, вчера в районе Светлодарской дуги около 6 утра российско-оккупационные войска начали артиллерийскую подготовку с применением минометов и ствольной артиллерии.

Украинской стороной Совместного центра контроля и координации прекращения огня немедленно был сделан запрос на введение «режима тишины». Впрочем, противник значительными силами попытался совершить обходной маневр опорных пунктов Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Луганское с целью выбить передовые подразделения сил АТО с занимаемых позиций и изменить линию соприкосновения сторон.

Украинские военные приняли бой, в ходе которого перехватили инициативу, отбросили противника и осуществили контратаку во фланг противника. Враг был вынужден отступить, бросив при этом военное имущество и снаряжение российского производства.

По данным разведки, потери противника составили по меньшей мере 25 человек убитыми и до 30 раненых.