ВСУ о ситуации возле Крымского: оружие у боевиков из РФ, воюют под флагом "Донского казачества" (видео)
Российские оккупационные подразделения не прекращают обстрелов, а когда передовую укрывают туманы, еще и диверсантов пытаются засылать.
Сейчас оккупанты ведут обстрелы с 31-го блокпоста, передает 5 канал.
По Минским соглашениям, он должен был быть украинским, однако в результате боевых действий в начале 2015 года его захватили наемники.
По словам армейцев, относительно спокойно возле Крымского прошла только новогодняя ночь. Потом обстрелы возобновились. Украинские защитники четко видят в оптику, что боевики воюют под флагом так называемого "Донского казачества". Впрочем, они убеждены, что во вражеских рядах - кадровые российские военные.
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Присутствие россиян подтверждает и вражеское оружие, которое регулярно подвозят в так называемых "гумконвоях".
"Винтовки у них хорошие - из Российской Федерации, с глушителем. Бьют на расстоянии в 2-2,100 километра...Их подвозят в коробках из-под конфет и сладостей, из-под вафель и печенья", – рассказывает военнослужащий ВСУ "Инженер".
За 31-м блокпостом - поселок Фрунзе. Воины рассказывают, туда боевикам постоянно доставляют новую технику по железной дороге.
Обстрелы армейцы называют подарками. И уверяют, своих "даров" для боевиков жалко.