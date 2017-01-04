В освобожденном ВСУ Новолуганском жители не могут дозвониться в полицию - попадают в "ДНР"

Об этом на своей странице в Facebook написал глава ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Исправить это сейчас технически невозможно - так говорят представители "Укртелекома", которые предоставляют коммуникационные услуги и техническое сопровождение линии "102", - говорится в его сообщении.

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Сейчас полицейские распространяют информацию среди жителей, что сегодня для обращений с Новолуганского выделены отдельные телефонные линии: 050-346-24-78, 067-623-51-52 и на "горячую линию" 0-800-505-102.

"А уже с 11 января обращение жителей Новолуганского будут поступать в центр управления нарядами UASC", - заверил Аброськин.

Как сообщал УНИАН, в конце 2016-го года украинские военные взяли под контроль поселок Новолуганское, которое находилось в "серой" зоне.