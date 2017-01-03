Полторак раскрыл численность российской военной группировки и техники РФ на Донбассе

Об этом министр обороны Украины Степан Полторак сообщил в интервью "5-му каналу".

"Фактически в этом году в зоне проведения АТО ситуация была постоянно достаточно напряженной и тяжелой. Это было связано с тем, что российская группировка была сформирована в зоне АТО, сегодня там около 40 тысяч, из них 5 тысяч – это регулярные войска РФ", - заявил он.

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Кроме того, Россия сосредоточила на временно оккупированном Донбассе около 600 танков, 1,3 тыс. боевых машин, 860 артиллерийских систем и 300 систем залпового огня.

"Они (Россия – УНИАН) сосредоточили там (на оккупированном Донбассе – УНИАН) огромную кипу вооружения и техники – около 600 танков, 1,3 тыс. боевых машин, 860 артиллерийских систем, 300 систем залпового огня", - заявил он.

"Конечно, при таком военном скоплении, особенно с теми, кто не желает выполнять Минские соглашения, кто очень агрессивно настроен к Украине, говорить о спокойствии было очень трудно", - добавил Полторак.