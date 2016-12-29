"Урод из "великого войска донского": одному из главарей "ЛНР" вручили подозрение

Об этом на своей странице в Facebook написал главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Урод с великого войска донского Козицын 27 декабря 2016 года собственноручно получил подозрение от Военной прокуратуры Украины. Движемся к Международному уголовному суду над агрессором!" - заявил он.

Отмечается, что сообщение о подозрении с помощью международной курьерской службы доставили на территорию РФ по месту жительства Козицына и вручили ему лично.

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Козицын в апреле 2014 года на территории РФ создал незаконное вооруженное формирование "Всевеликое войско Донское", во главе которого незаконно вторгся на территорию Украины и до ноября 2014 года в Луганской области в составе "ЛНР" организовывал и непосредственно принимал участие в нападениях на участников АТО.

Подозреваемый объявлен в государственный розыск. Готовятся ходатайства к следственному судье о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого и доставку в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, а также о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования.

Ему "светит" от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без нее.