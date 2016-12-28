Боевики в течение суток обстреливали позиции ВСУ на всех направлениях – штаб АТО

Как сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00, террористы с начала суток 22 раза обстреляли позиции украинских бойцов.

«На Мариупольском направлении из 82-миллиметровых минометов российско-оккупационные войска обстреляли Красногоровку, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Старогнатовку, Широкино, Новотроицкое и Марьинку», - проинформировали в штабе.

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На Донецком направлении из минометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты вели огонь по позициям Вооруженных сил Украины в районе Луганского, а из стрелкового оружия – вблизи Зайцево и Новоселовки Второй.

По данным штаба, на Луганском направлении из вооружения БМП оккупанты обстреливали Балку Кошарную. Из стрелкового оружия - Крымское и Малиновое.