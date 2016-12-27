Исчезновение двух военных на Донбассе: Минобороны устанавливает точное местонахождение бойцов

Об этом сообщил советник заместителя министра обороны Василий Будик в эфире телеканала «112 Украина».

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«Факты, которые мы на данный момент собрали, свидетельствуют о том, что ребята находятся, скорее всего, в Луганске. Мы сейчас вошли в зону связи, я думаю, буквально через несколько минут мы начнем работу с места определения парней, и соответственно включится весь переговорный механизм, который есть на сегодняшний день»,- сказал он.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра штаба АТО, 26 декабря около 16.00 в районе КПВВ “Золотое” двое военнослужащих одной из воинских частей, которая выполняет задачи в Луганской области, возвращаясь на автотранспорте из лечебного учреждения, сбились с маршрута и заехали на подконтрольную боевикам территорию.