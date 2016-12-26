На Донбассе пропали двое украинских военных - штаб

23:51, 26 декабря 2016
Война
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В районе КПВВ "Золотое" на Донбассе пропали двое украинских военных.

Контрольный пункт пропуска въезда-выезда

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Около 16.00 26 декабря 2016 года в районе КПВВ “Золотое” два военнослужащих одной из воинских частей, которая выполняет задачи на Луганщине, возвращаясь на автотранспорте из лечебного учреждения сбились с маршрута и заехали на территорию, которая контролируется боевиками", - говорится в сообщении.

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Сейчас с ними связь отсутствует. Обстоятельства указанного происшествия выясняются.

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Теги: #АТО