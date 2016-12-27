Российские оккупанты за сутки 37 раз обстреляли позиции украинских военных – штаб АТО

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"На Мариупольском направлении по Широкино трижды вели огонь танки. Также зафиксированы обстрелы из 122-миллиметровой артиллерии и вооружения БМП. Из минометов различных калибров оккупанты вели огонь по Талаквке и Широкино. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – по Широкино, Марьинке, Павлополю и Водяному. С целью сохранения жизни личного состава украинские военные вынуждены были один раз открыть ответный огонь в районе Широкино", - говорится в сообщении.

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На Донецком направлении из минометов боевики вели огонь по Луганскому. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по Авдеевке, Опытному, Южному, Зайцево и Луганскому.

На Луганском направлении из гранатометов была обстреляна Станица Луганская.