В Луганской области боевики возобновили обстрелы из "Градов" и САУ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации со ссылкой на заместителя председателя облгосадминистрации Юрия Клименко, в течение прошлых суток и после полуночи враг 10 раз вел обстрел в направлении населенных пунктов вдоль линии разграничения.

По его данным, по позициям сил АТО вблизи села Новозвановка Попаснянского района боевики четыре раза применяли 152-мм САУ, 120-мм минометы и гранатометы различных типов.

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В направлении села Болотное Станично-Луганского района российско-террористические войска били из реактивных систем залпового огня "Град". А в направлении пгт Станица Луганская открывался огонь из стрелкового оружия.

В то же время из 82-мм минометов, гранатометов разных типов и крупнокалиберных пулеметов враг четыре раза вел огонь по укреплениям военнослужащих вблизи села Лопаскино Новоайдарского района.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки оккупанты продолжили откровенно нарушать Минские договоренности, осуществив 39 обстрелов позиций сил АТО.