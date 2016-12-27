На Приазовье захлебнулась атака боевиков на позиции украинских морпехов (видео)
На юге Донетчины выросла интенсивность атак боевиков на позиции украинских морских пехотинцев.
Режима прекращения огня террористы не придерживаются, свидетелями чего стали журналисты, говорится в сюжете ТСН.
Военные шутят над свежими воронками от мощных снарядов. "Это нам помогают прочищать поле. Спасибо! Можно еще побольше?", - смеются они. В том, что с наступлением субботы, 24 декабря, вражеское оружие замолчит, никто из них не верил. Изменилось от очередного перемирия немногое. "Особой разницы мы не заметили. Вчера работала РПГ, СПГ, забрасывали сюда ВОГами, стрелкотня – "Дашка". Все, как обычно", - говорит морпех "Коба".
Читайте такжеНа передовой морпехи под интенсивными обстрелами приспосабливаются к морозам (видео)
К вечеру воскресенья из 122-миллиметровой артиллерии обстреляли позиции возле Лебединского, в понедельник днем на том же направлении ложились 120-е мины и стрелял вражеский танк.
От атак врага бойцы прячутся в блиндажах, но не отвечают. "По нашим данным, им подвезли за это время два гумконвоя. И со вчерашней ночи усилились обстрелы", - констатируют военные.
Однако когда на передовые позиции выходит вражеская пехота – морпехи вынуждены отвечать, ведь появляется угроза жизни бойцов. И даже при таком сценарии в первые минуты только командир отдает приказ занять позиции и наблюдать – лишь потом, когда активность врага действительно становится угрожающей, раздается команда открыть огонь.
Несколько минут стрелецкое "успокоительное" сработало на отлично. Боевики притихли, а украинские военные начали рассуждать, как заменить сепаратистский флаг в поле на украинский – боевики успели установить флаг в зоне видимости морпехов.
Терпеть такое безобразие военные не собираются, так что уже заказали новый флаг на передовую.