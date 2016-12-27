На Приазовье захлебнулась атака боевиков на позиции украинских морпехов (видео)

Режима прекращения огня террористы не придерживаются, свидетелями чего стали журналисты, говорится в сюжете ТСН.

Военные шутят над свежими воронками от мощных снарядов. "Это нам помогают прочищать поле. Спасибо! Можно еще побольше?", - смеются они. В том, что с наступлением субботы, 24 декабря, вражеское оружие замолчит, никто из них не верил. Изменилось от очередного перемирия немногое. "Особой разницы мы не заметили. Вчера работала РПГ, СПГ, забрасывали сюда ВОГами, стрелкотня – "Дашка". Все, как обычно", - говорит морпех "Коба".

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К вечеру воскресенья из 122-миллиметровой артиллерии обстреляли позиции возле Лебединского, в понедельник днем на том же направлении ложились 120-е мины и стрелял вражеский танк.

От атак врага бойцы прячутся в блиндажах, но не отвечают. "По нашим данным, им подвезли за это время два гумконвоя. И со вчерашней ночи усилились обстрелы", - констатируют военные.

Однако когда на передовые позиции выходит вражеская пехота – морпехи вынуждены отвечать, ведь появляется угроза жизни бойцов. И даже при таком сценарии в первые минуты только командир отдает приказ занять позиции и наблюдать – лишь потом, когда активность врага действительно становится угрожающей, раздается команда открыть огонь.

Несколько минут стрелецкое "успокоительное" сработало на отлично. Боевики притихли, а украинские военные начали рассуждать, как заменить сепаратистский флаг в поле на украинский – боевики успели установить флаг в зоне видимости морпехов.

Терпеть такое безобразие военные не собираются, так что уже заказали новый флаг на передовую.