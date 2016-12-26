Боевики пытались атаковать передовые позиции АТО под Мариуполем - ИС

Оккупанты пытались атаковать передовые позиции сил АТО в районе на восток от Водяного под Мариуполем.

Об этом сообщил народный депутат, координатор группы «Информационный сопротивление» Дмитрий Тимчук на своей странице в Facebook.

«Продолжает оставаться напряженной ситуация на приморском направлении. После неудачной попытки атаковать передовые позиции сил АТО в районе на восток от Водяного, оккупанты, активно используя 82-мм автоматические минометы типа 2Б9 «Василек» обстреливали позиции украинских войск на участке от дороги Мариуполь – Тельманово до поселка Широкине», - отметил он.

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Также, по его словам, зафиксировано 3 огневые группы противника (по 2-3 миномета в каждой), которые, периодически меняя огневые позиции, наносили короткие, но интенсивные огневые удары по передовым позициям сил АТО. С высот в районе Саханки оккупанты также вели огонь из БМП-2.

Напомним, в районе Светлодарской дуги противник подтянул на Молочный и Калиновку усиление своим передовым подразделениям склады из резервной группы, ранее развернутой по дороге Е-50 на участке Углегорск – Булавине.

Как сообщал УНИАН, контролируемые Россией боевики на Донбассе за минувшие сутки 33 раза обстреляли украинских военных.